Одесская полиция ищет обидчиков общественной активистки

В Одессе полиция начала расследование по факту нападения на общественную активистку, участницу экспертной комиссии «Группа 2 мая» Светлану Подпалую.

Как сообщил в Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, открыто уголовное производство по статье 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

«Все понимают, как важно установить причастных лиц, а главное – мотивы. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Просто сейчас оперативно-следственная группа изымает видео с камер района, где произошло нападение», – отметил Форостяк.

По данным активиста Владислава Балинського, «Светлану ждали двое». «Один остался за рулем заведенного мопеда, второй сначала окликнул, потом схватил за руку, развернул и брызнул в лицо из баллончика. Потом затолкал в угол арочного въезда и начал бить кулаками по лиц», – сообщает Балинский на своей странице в Facebook.

По его словам, когда Подпалая упала, нападавший вместе с сообщником скрылся на мопеде в неизвестном направлении, а потерпевшую доставили в больницу. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и надкостницы лобной части головы, обширная гематома.

Светлана Подпалая — активной участница акций против уничтожения зеленых зон, застройки побережья Черного моря, а также независимого расследования, которое проводит общественная комиссия «Группа 2 мая».

Фото: Facebook

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