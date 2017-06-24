Одесские новостиУкраинские новости 24.06.2017 16:41
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В Одесской области министр обороны наградил десантников

Министр обороны Степан Полторак 23 июня во время рабочей поездки в Одесскую область вручил ведомственные награды десантникам 88-го отдельного десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Вы всегда там, где труднее всего! Как и всегда, военнослужащие славных Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины являются образцом патриотизма и профессионализма во время выполнения боевых и повседневных задач», — отметил глава оборонного ведомства.a5f6ef1c062edf0df62b00679f10a846543745ee6e6734070d9a34aae3ab9abbd5b0f952a5daf426

Награды от Министра обороны в пункте постоянной дислокации получили также 20 лучших военнослужащих одного из батальонов 28 отдельной механизированной бригады и временного размещения дивизиона артиллерийской бригады ВМС ВС Украины.8908eb3826e4ae9fd0c39af8d1b1d667acf6b1055169573933bc9bb22f252a21536a81a1afc6fe40

Как сообщала Одесса News, 23 июня на территории Одесской области находился Министр обороны Украины Степан Полторак, ознакомившийся с территорией военных аэродромов в Болграде и Арцызе, изучал возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области.

Фото: МОУ

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В Одесской области министр обороны наградил десантников 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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