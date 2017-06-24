Министр обороны в Одесской области изучал состояние военных аэродромов

Министр обороны Украины Степан Полторак 23 июня во время своего рабочего визита в Одесскую область побывал в Болграде и Арцизе, где изучал состояние военных аэродромов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Генерал армии в Болграде осмотрел фонды земельного участка, территорию аэродрома, техническое состояние взлётно-посадочной полосы, строения и помещения для обеспечения функционирования аэродрома.

Вместе с командующим ВДВ генерал-лейтенантом Михаилом Забродским, председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым обсудили вопрос возможности восстановления военного объекта.

Министр принял решение отправить экспертную группу для изучения потребностей и определения первоочередных задач.

«После завершения рабочего визита будут приняты соответствующие решения и обеспечено их выполнение. Это подразделение расширяется, а поэтому, прежде всего, мы должны работать над обеспечением условий для его функционирования. Речь идёт о восстановлении инфраструктуры и решения жилищного вопроса военнослужащих. Принял решение о поэтапном выделении необходимых средств», — сказал Степан Полторак.

Также Министр обороны принял решение по восстановлению аэродрома в Арцизе.

«Проектирование начнётся уже в ближайшее время, а со следующего года начнём практические меры по восстановлению», — сказал он.

Генерал армии Украины подчеркнул, что местное население положительно относится к созданию и базированию в их городах воинских частей в будущем.

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