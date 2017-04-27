Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 11:52
Одесса НПЗ
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Объявлены в розыск два руководителя Одесского НПЗ, на самом предприятии — обыски

Объявлены в розыск бывшие генеральный и исполнительный директора Одесского нефтеперерабатывающего завода, причастные к махинациям с нефтепродуктами по «преступной схеме Курченко».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Так, следственным судьей Приморского районного суда г. Одессы по результатам рассмотрения ходатайств областной прокуратуры об аресте бывших Генерального директора и исполнительного директора ПАО «Одесский НПЗ», предоставлено разрешение на их задержание, доставку в суд для избрания меры пресечения. Сейчас два бывших должностных лица завода объявлены в розыск. По имеющейся информации, указанные лица скрываются на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Указанные топ-менеджеры подозреваются в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского НПЗ, вследствие чего в государственный бюджет не поступило более 2 млрд гривен налогов и сборов.

Продолжаются обыски в помещениях завода.

Как сообщала Одесса News, 22 апреля текущего года по ходатайству прокуратуры судом был арестован бывший заместитель Генерального директора по снабжению ПАО «Одесский НПЗ» Дмитрий Веремеев. Всего во время расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой «схеме Курченко». В отношении одного лица судом уже вынесен обвинительный приговор.

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