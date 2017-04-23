Экс-заместителю гендиректора Одесского НПЗ Дмитрию Веремееву назначили залог в 15 миллионов гривен

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами — бывшему заместителю генерального директора ПАО «Одесский НПЗ» Дмитрию Веремееву.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня суд арестовал подозреваемого с возможностью залога в 15 млн грн.», — написал Генпрокурор.

Как сообщалось, 21 апреля на основании постановления суда в г. Борисполе сотрудники прокуратуры Одесчины совместно с работниками ГВ БКОП Управления СБУ в Одесской области задержали одного из бывших заместителей генерального директора ПАО «Одесский НПЗ». Его обвиняют в организации фиктивного вывоза 700 тысяч тонн светлых нефтепродуктов через завод. Вследствие таких незаконных действий в государственный бюджет не поступили более 2 млрд грн налогов.

Комментарии

комментарий