Одесские новости 22.04.2017 08:24
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Задержан один из замов гендиректора Одесского НПЗ

21 апреля в аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали одного из заместителей генерального директора ПАО «Одесский НПЗ».

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«21 апреля, на основании постановления Приморского районного суда Одессы в г. Борисполе прокуратурой Одесской области совместно с работниками Нацполиции области и ГВ БКОП Управления СБУ в Одесской области задержан один из заместителей генерального директора ПАО «Одесский НПЗ», отвечавший за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод», – говорится в сообщении.18033497_1447744525299067_2797387095722794322_n

По данным следствия, под его руководством на НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО «Лагуна-Рени» более 700 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов.18010794_1447744541965732_6258897287929583472_n

В результате этих действий в государственный бюджет не поступило налогов на сумму более 2,1 миллиарда гривен, сказала Сарган.18056897_1447744675299052_3230874572620053920_n

В Генпрокуратуре отмечают, что задержанному сообщено о подозрении в участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебном подлоге.17991908_1447744511965735_85258693108632342_n

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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