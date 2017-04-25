Одесские новостиУкраинские новости 25.04.2017 16:28
Флаг геев
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Киевский судья нелицеприятно отозвался о планируемом в Одессе гей-марше

Судья Окружного административного суда Киева Евгений Аблов в грубой форме отозвался о намечающемся в Одессе «Марше равенства».

Своими «соображениям» по поводу планируемых в августе мероприятий «ОдессаПрайд-2017″ судья поделился у себя на страничке в соцсети, однако потом удалил свой пост.

Однако, как сообщает Украинская Служба Информации, одесский активист Глеб Жаворонков сохранил скриншот поста судьи и просит общественность обратить внимание на подобные оскорбления в адрес ЛГБТ-сообществ.a87fa0ae-f679-45ac-865b-a1366dcf8b15

УСИ также отмечает, что в бытность свою судьёй в Одессе, Евгений Аблов вынес решение по делу журналиста Григория Кваснюка, в высказывании которого «Бей ж…в, спасай Одессу» не усмотрел ксенофобии и призыва к насилию.

Как сообщала Одесса News, оргкомитет фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2017″ определил даты проведения прайд-мероприятий с 8 по 13 августа.

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