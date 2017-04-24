Секс-меньшинства Одессы хотят летом провести свой фестиваль

В Одессе прошло собрание организационного комитета фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2017″, на котором было решено провести ряд ЛГБТ-мероприятий с 8 по 13 августа 2017 года.

Как сообщает сайт «Гей–альянс Украина» Вконтакте, программа «ОдессаПрайд-2017″ включает встречи «с яркими представителями украинского и зарубежного ЛГБТ–сообщества».

«В течение трех дней одесситы и гости «ОдессаПрайда» смогут оценить лучшие концепции, представленные в рамках проекта «Креативные протесты», стартовавшего в середине апреля. Участниками этого фестиваля в фестивале станут авторы лучших идей ненасильственных, мирных форм гражданского активизма. Поддерживать атмосферу праздника и творчества будут музыкальные группы, театральные коллективы и волонтёры художественных мастерских», — говорится в сообщении.

По традиции, завершить фестивальную неделю предполагается Маршем равенства, организаторы которого надеются повторить «успех прошлого года», ибо аналогичный марш в прошлом году стал, по их словам, первым в истории Украины успешно проведённым в регионе.

Организаторы фестиваля «ОдессаПрайд-2017″ благодарят министерство иностранных дел Дании, а также посольство Германии в Украине за оказываемую поддержку в его подготовке.

Для справки. Марш равенства — уличное шествие в поддержку прав лиц различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности — впервые прошёл в 2015 году. Тогда городские власти через суд добились запрета всех публичных мероприятий, запланированных в рамках этого фестиваля, в том числе и Марша равенства. Организаторам пришлось ограничиться закрытыми мероприятиями.

Комментарии

комментарий