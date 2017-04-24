Главные новостиОдесские новости 24.04.2017 11:47
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В Одесской области за последние годы ограбили пятидесятый храм, воры так и не найдены

В ночь на 23 апреля был ограблен и осквернен храм святого великомученика Димитрия Солунского в одесском парке «Преображенский».

Как сообщает информационный отдел Одесской епархии, воры проникли в храм ночью, профессионально отключив сигнализацию и взломав решетку на окне.IMG_4444

«Преступники украли пожертвования, которые собирались прихожанами для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от военного противостояния переселенцам из Донецкой и Луганской областей, для ветеранов, пенсионеров, больных детей и сирот. Тем самым нанесен большой урон нуждающимся людям в помощи. Кощунники облили маслом и вином облачения священнослужителей, повредили церковную утварь, а в подсобном помещении, где хранились продукты для малоимущих, воры специально порезали ножами мешки с крупами и смешали их с грязью», — отмечается в сообщении.IMG-20170423-WA0002IMG-20170423-WA0005IMG-20170423-WA0006IMG-20170423-WA0007IMG_7095IMG_7094

Подчёркивается, что воры разбили и ограбили икону святого великомученика Димитрия Солунского, которая «была украшена приношениями от страждущих одесситов в благодарность за исцеление болезней и благополучное решение сложных житейских ситуаций».IMG-20170423-WA0004IMG_4425IMG_4448

Прибывшие сотрудники централизованной охраны не обнаружили воров.IMG-20170423-WA0001(2)

Одесская епархия отмечает, что за последние несколько лет «при попустительстве стражей порядка такое кощунство произошло почти в 50 храмах Одесской епархии».

Как сообщала Одесса News, последнее ограбление в Одесской епархии произошло в феврале 2017 года в с. Васильевка Беляевского района, когда было совершено разбойное нападение на приходской дом при Петро-Павловском храме, в результате чего пострадал священник.

Церковь призвала «в очередной раз руководство правоохранительных органов принять все меры, чтобы преступники были найдены, и этот вал правонарушений был, наконец, остановлен».

Фото и видео: Одесская епархия

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В Одесской области за последние годы ограбили пятидесятый храм, воры так и не найдены 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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