Одесские новостиУкраинские новости 18.02.2017 16:38
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В Одесской области совершено разбойное нападение, пострадал священник

В ночь с 16 на 17 февраля, в с. Васильевка Беляевского района Одесской области совершено разбойное нападение на приходской дом при Петро-Павловском храме, в результате чего пострадал священник.

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии.

Как отмечается, около трех часов ночи, священник, проживающий с семьей в доме при церкви, был разбужен посторонними звуками. Пройдя в соседнее помещение, он обнаружил там пробравшегося похитителя, который сразу бросился на священника. Батюшка смог нейтрализовать нападавшего, скрутив его, однако подоспевший подельник грабителя с помощью металлической монтировки начал наносить удары священнику по голове и телу, отбив соучастника.

После этого преступники поспешно скрылись.

У священника разбиты кожные покровы головы, многочисленные гематомы и ссадины лица, шеи и плеч. Пострадавшему пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь в медучреждении. Состояние оценивается как средне-тяжелое.

В настоящее время на месте преступления работают специалисты МВД с привлечением кинолога.

Личности нападавших пока не установлены.

Фото: Одесская епархия

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