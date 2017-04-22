Мера пресечения экс-председателю наблюдательного совета ОПЗ Переломе будет рассматриваться в субботу

21 апреля Соломенский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об избрании меры пресечения бывшему председателю наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергею Переломе, обвиняемого в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщала Одесса News, вчера после начала заседания адвокаты Переломы заявили об отводе судьи Александра Бобровника, обвинив его в «заинтересованности в вынесении неправосудного решения». Прокуроры это ходатайство не поддержали. После этого в судебном заседании был объявлен перерыв.

После перерыва суд отклонил ходатайство адвокатов Сергея Переломы об отводе судьи. По сообщению Укринформа, соответствующее решение суда зачитала судья Ада Педенко, рассматривавшая дело об отводе судьи Бобровника.

«Суд считает, что оснований для отвода следователя судьи Бобровника в настоящее время не усматривается. Он имеет право осуществлять свои должностные обязанности, имеет возможность и должен действовать как профессиональный судья с соблюдением требований УПК Украины и рассмотреть по существу ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей лицу», — сказала она.

Судья Педенко добавила, что защитники и другие участники производства имеют право в случае несогласия с его решением обжаловать его в апелляционной инстанции.

«Суд постановил: в удовлетворении заявления адвоката Черезова Игоря Юрьевича, который осуществляет защиту Переломы Сергея Витальевича, об отводе следственному судье Бобровнику Александру Викторовичу — отказать. Постановление обжалованию не подлежит», — заявила она.

Отмечается, что Соломенский райсуд принял решение с учётом позднего времени перенести на 12.00 22 апреля рассмотрение дела об избрании меры пресечения для Переломы.

Адвокаты Переломы также внесли ходатайство о взятии на поруки своего подопечного несколькими народными депутатами Украины.

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