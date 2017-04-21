Киевский суд рассматривает меру пресечения экс-председателю наблюдательного совета ОПЗ Переломе

21 апреля Соломенский районный суд г.Киева начал рассматривать избрание меры пресечения для бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы, который является фигурантом по делу экс-депутата Николая Мартыненко о нанесении ущерба ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».



Как сообщает Укринформ, сразу после начала заседания адвокаты Переломы, которые являются также защитниками Мартыненко, заявили об отводе судьи Александра Бобровника, обвинив его в «заинтересованности в вынесении неправосудного решения».

Защита также настаивает, чтобы оба отвода (как в деле Мартыненко, так и в деле Переломы) были рассмотрены одновременно.

Прокуроры это ходатайство не поддержали.

После этого в судебном заседании был объявлен перерыв.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому. По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «Востгок». Перелома известен также как фигурант другого уголовного производства — относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.

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