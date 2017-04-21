Одесские новости 21.04.2017 17:33
Суд Весы
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Обвиняемого в похищении нардепа Гончаренко оставили в СИЗО

Следственный судья Приморского суда Одессы отказал в удовлетворении ходатайства защиты Александра Кушнарёва, обвиняемого в похищении народного депутата Украины Алексея Гончаренко, об изменении содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщает Таймер, 19 апреля на заседании Приморского райсуда Одессы защита Александра Кушнарёва просила о более мягкой мере пресечения для него под личное обязательство бывших сослуживцев пожилого мужчины, военнослужащих высшего командного состава Вооружённых сил Украины в отставке.

Однако, прокурор Зубар считает, что Кушнарёв на свободе может повлиять на свидетелей и потерпевшего, а также испортить или даже уничтожить улики по делу и скрыться от правосудия.

«По словам адвоката, риски, о которых заявил прокурор, являются не более чем словами, так как никакого подтверждения они не имеют. Более того, уголовное производство, в рамках которого мужчине предъявляется подозрение, основанное на провокации, организованной известным экс-депутатом Одесского горсовета Павлом Серебреником и с реальным преступлением ничего общего не имеющей, — сообщает Таймер.

Также адвокат подчеркнул, что Кушнарёв своей вины в инкриминируемых ему преступлениях не признаёт. Защита обратила внимание суда и на состояние здоровья подозреваемого — Александр Кушнарёв (отец погибшего в результате трагедии 2 мая 2014 года активиста «Куликова поля» Геннадия Кушнарёва) перенёс обширный инфаркт и страдает от ишемической болезни сердца.

Однако, суд оставил Кушнарёва в СИЗО. ljepohischenie_goncharenko_podozrevaemie_ostayutsya_za_reshetkoy_4536

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