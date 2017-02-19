Среди финалистов национального отбора Евровидения-2017 — два одессита

18 февраля стали известны финалисты национального отбора Евровидения-2017.

По итогам третьего полуфинала национального отбора Евровидения-2017, в шестерку претендентов представлять в этом году Украину на песенном конкурсе вошли группа O. Torvald и певец из Одессы MELOVIN, более известный своим фанатам как Костя Бочаров.

20-летний одессит победил в шестом сезоне телешоу «Х-фактор» -украинской версии британского проекта The X Factor, сообщает Одесса News.

Парень пишет песни, занимается режиссурой, увлекается практической химией, дизайном, фотографией, любит готовить.



Вместе с Костей Бочаровым в финал вошёл ещё один певец родом из Одессы — Рожден (Рожден Ануси). Сейчас ему 22 года. Жанр и стилистика его песен — это сокровенные любовные песни, трогающие сердца молодых красавиц страны. Певец отлично умеет играть на барабанах и владеет техникой битбокс (стиль издавания звуков ртом). Поэтому как музыканта, его можно считать универсалом широкого профиля, хотя никто из его семьи не был профессиональным музыкантом, и никто ему не прививал любовь к пению и игре на инструментах.

Вместе с Илларией, Татьяной Решетняк (TAYANNA), O. Torvald и группой «Сальто назад», которые победили в предыдущих полуфиналах, Рожден и MELOVIN выступят на гала-концерте 25 февраля, где и будет определен участник Евровидения-2017 от Украины.

Болеем за одесситов!

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