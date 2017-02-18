Одесские новости 18.02.2017 09:51
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Взрывчатки в Одесской ОГА не обнаружили

Сегодня днем в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесской облгосадминистрации на улице Канатная, 83, заминировано, однако при проверке взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Об этом сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции.

По данным ведомства, выехавшие на место происшествия следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического отдела, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям, проверили здание на предмет взрывных устройств. При этом из помещения были эвакуированы около 500 человек.

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Взрывчатки в Одесской ОГА не обнаружили 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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