Одесские новости 17.02.2017 20:44
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СБУ прекратила деятельность мощной нарколаборатории в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность мощной нарколаборатории, организованной гражданином Российской Федерации.

Об этом сообщает официальный веб-сайт СБУ.

Как информирует ведомство, правоохранители установили, чтоо наркодельцы подпольно изготовляли препарат «метадон» и наладили разветвлённую сеть его сбыта на территории Киевской и Одесской областей.

Сотрудники спецслужбы провели ряд обысков по месту жительства участников группировки в Киеве, Киевской и Одесской областях и обнаружили в частном доме в Одесской области подпольную нарколабораторию, оснащённую оборудованием для полного цикла производства метадона. Было изъято почти 12 килограммов готового наркотика, 66 килограммов прекурсоров, более 500 литров химических соединений и реактивов, используемых для изготовления наркотика.n_2759_44519180

Согласно экспертной оценке, стоимость изъятого метадона на «чёрном рынке» составляет почти 30 миллионов гривен.

Организатор наркобизнеса — гражданин России — арестован в Киеве, где по его местожительству найдено 2 боевых пистолета, более 200 патронов к ним и 3 глушителя.

Ведётся следствие.

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