Продолжается реставрация моста Коцебу в Одессе

Специалисты продолжают реставрацию архитектурно-декоративных элементов моста Коцебу в Одессе.

Как сообщает официальный сайт города Одесса, завершение работ по реставрационному восстановлению архитектурно-декоративных элементов моста Коцебу в Одессе запланировано на март, после чего начнется второй этап капитального ремонта путепровода.

Отмечается, что в 2016 году в ходе капитального ремонта путепровода по улице Бунина – моста Коцебу — были демонтированы чугунные детали перильного ограждения и другие аутентичные детали конструкции моста. Состояние этих деталей было изучено специалистами «Института электросварки им. Е.О. Патона» НАН Украины. По результатам экспертного исследования было составлено техническое задание на реставрационное восстановление деталей моста. Эти работы проводятся подрядной организацией на специализированном предприятии в городе Бровары Киевской области.

Основываясь на заключении экспертов института Патона, подрядной организацией было выполнено лазерное сканирование для дальнейшей реставрации или реставрационного воссоздания чугунных элементов ограждения и освещения моста. С помощью компьютерных моделей выполняется отливка утраченных элементов.

Окончание реставрационных работ планируется на март текущего года, после чего эти элементы будут доставлены в Одессу. Тогда же начнется второй этап капитального ремонта мостау, включающий монтаж восстановленных и отреставрированных элементов на свои места, проведение ремонта лестниц, ведущих к мосту, благоустройство прилегающей территории.

Завершение всех работ по капитальному ремонту моста Коцебу запланировано на апрель-май 2017 года.

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