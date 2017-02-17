Куда пойти в Одессе в выходные дни

Ближайшие выходные дни в Одессе — 18 и 19 февраля — будут наполнены новыми яркими встречами с искусством.

Одесса News предлагает гостям и жителям Одессы интересно провести досуг в эти дни.

Одесский филиал Греческого фонда культуры приглашает на выставку «Новые греческие комиксы», открытие которой прошло 17 февраля. Выставка организована Comicdom под названием En Aithria 6. 33 греческих художника, представляющие разные стили и школы, презентуют свои ещё неопубликованные работы – креативные комиксы и иллюстрации. Пародии на общество, острые политические и религиозное подходы, юмористический экскурс в историю греческого комикса, сцены ежедневного сумасбродства, кризис и генетически модифицированные продукты – вот неполный перечень затронутых тем.

Вход на выставку — свободный.

Последние дни в выставочных залах Одесского художественного музея экспонируются живописные работы Татьяны Гончаренко и Веры Кулигиной на выставке «Семейный портрет». Кулигина Вера Павловна (1936-2014 г.) и Гончаренко Татьяна Владимировна (1957-2014 г.) – мать и дочь, одесские живописцы. Их объединяет не только родственная связь, но и стилистическая близость их живописи, камерность и поэтическое мироощущение.

17 февраля в выставочных залах Одесского художественного музея открылась ещё одна выставка — первая в Украине персональная выставка одесского живописца Петра Павловича Ганского, приуроченная к 150-летию со дня его рождения. Большую часть представленных на выставке произведений публика увидит впервые. В экспозиции представлены пятьдесят работ, написанных маслом, акварелью, пастелью. В музеях Украины работ Ганского нет, за исключением Национального художественного музея Украины, где хранится небольшой этюд «Одесский порт», и Николаевского художественного музея им. Василия Верещагина, куда в начале 1960-х был передан выполненный в технике пастели «Женский портрет». Немало работ сегодня хранятся в частных собраниях Одессы и Киева. Галерея современного искусства NT-Art Gallery приглашает в выходные дни осмотреть персональную выставку известной художницы Анастасии Подервянской «Кантри-хоррор II», посвященную древним украинским верованиям. Народная трактовка библейских сюжетов и легенды о сотворении мира, в которых переплелись самые разнообразные верования, послужила основой для создания серии работ, выполненных на коврах и одеялах в смешанной технике (вышивка, коллаж).

Одесский зоопарк гостеприимно откроет свои двери 18 февраля в 12 часов на праздник «День влюбленных животных». Также на празднике юных посетителей и их родителей ожидают веселые игры, конкурсы, мастер-классы и зажигательные танцы.

А для того, чтоб сохранить воспоминания об этом дне на долгие годы, будут действовать тематические фотозоны на территории зоопарка.

Всемирный клуб одесситов (ул. Маразлиевская, 7) приглашает на выставку «Одесский этюд» художницы Натальи Лозы. Теплая, живая, яркая, жизнерадостная и всегда притягательная Одесса — главная героиня новой выставки Натальи Лозы.

Одесский национальный академический театр оперы и балета 18 и 19 февраля в 18.30 приглашает на премьеру балета «Судьбы». Это современный балет в двух действиях. Автор либретто и хореограф-постановщик — солист театра «Киев Модерн-балет» под руководством Раду Поклитару (2005 — 2015), лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Киевская пектораль» (2016) Сергей Кон. Особенностью сюжетной линии балета является то, что истории, представленные в нем, основаны на реальных событиях. Это истории из жизни реальных людей – наших современников, к которым в дом постучалась Судьба.

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