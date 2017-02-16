Жизнь замечательных одесситов: актриса Ефросиния Зарницкая

16 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения Ефросинии Филипповны Зарницкой (наст. фам. Азгуриди), украинской театральной актрисы, певицы (меццо-сопрано).



Ефросиния Зарницкая родилась в Одессе в 1867 году в семье купца.

Будущая актриса пела в хоре, с большим успехом выступала в любительских спектаклях. Во время одного из них летом 1888 года, Ефросинию увидел Марко Кропивницкий, который искал талантливую молодежь для своей новой труппы. Девушка поразила прославленного актера и режиссера своим голосом, игрой, умением держаться на сцене. Он предложил ей работу в своей труппе, предрекая в ближайшем будущем стать звездой украинской сцены.

Профессиональный сценический путь актриса начала именно в труппе Кропивницкого, в Екатеринославе. В 1889 году взяла и псевдоним — Зарницкая.

Гастроли труппы М. Кропивницкого в Екатеринославе, Елисаветграде, Харькове, Одессе, Петербурге, Тифлисе, Москве, Варшаве и многих других городах сопровождались одобрительными отзывами в прессе на игру актрисы. Зарницкая играет роли Наташи («Недоросль» И. Котляревского), Гали («Назар Стодоля» Т. Шевченко), Гали («Гаркуша» А. Стороженко), Елены («Не ходи, Грицю, на вечерницы» В. Александрова), Аграфены, Вусти («Если колбаса и чарка, то пройдет и сварка», «За двумя зайцами» М.Старицкого), Ирины, Оришки («Невольник», «Остались в дураках» М. Кропивницкого) и другие.

Своей игрой Зарницкая покорила парижан во время гастролей труппы в конце 1893 — в начале 1894 гг. во Франции.

Знаменитый французский критик Ф. Сарсе назвал голос актрисы чистым, как хрусталь.

Десять лет (1914-1924) Зарницкая жила в Петрограде, где выступала в украинских спектаклях и была причастна к организации и открытию в 1919 году Украинского театра им. Т. Г. Шевченко. Актриса входила в состав распорядительного совета театра, пробовала себя в режиссуре, активно работала в направлении дальнейшего расширения своего репертуара в ролях пожилых женщин.

В 1918-1919 гг. имя Зарницкой встречается на афишах украинского драматического театра в Одессе и Николаеве, что свидетельствует о её эпизодических приездах в Украину. В 1924 году Зарницкая навсегда возвращается в Украину. Вместе со своим братом, актером М. Клодницким она организует в с. Катериновке Первомайского района Николаевской области самодеятельный театр, которому суждено было сыграть важную роль в поднятии культуры района.

С 1926 года становится актрисой Украинского Народного театра в Харькове.

С 1931 года жила в г. Первомайске, где сыграла выдающуюся роль в становлении местного народного театра.

Умерла актриса в 1936 году в. Первомайске. Похоронена на старом Голтянском кладбище. Могила, к сожалению, не сохранилась.

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