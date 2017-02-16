Одесские новости 16.02.2017 15:57
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В Одессе горели склады

15 февраля пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову на ликвидацию пожара в складском строении по улице 2-й Аэропортовской в Одессе.

Как сообщает главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области, прибывшие спасатели обнаружили, что в очаге пожара находятся автомобиль «ГАЗель» и загруженный «КамАЗ».

Отмечается, что пожарникам удалось отсечь пламя от КамАЗа и погасить пожар, который мог перекинуться на прилегающую территорию аэропорта.

Пострадало помещение здания на общей площади 240 кв.метров и «ГАЗель».IMG_2859IMG_2854IMG_2821

Причиной пожара спасатели называют вероятное короткое замыкание электросети.

Фото: ГУ ГСЧСУ

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