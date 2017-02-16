Одесской «взяткодательнице» предъявлено обвинение

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении гражданки, подозреваемой в предложении дать взятку работнику правоохранительных органов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, расследование показало, что в ноябре 2016 года правоохранителями была задержана «на горячем» представитель предприятия во время предложения предоставить неправомерную выгоду старшему группы Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства в вопросах государственного таможенного дела (так называемая «Чёрная сотня»).

Цена вопроса, который хотела уладить предпринимательница, 1500 долларов США. Столько она предлагала за непроведение осмотра и беспрепятственное оформление трёх контейнеров с товарами из Китая.

Дело будет рассматриваться в Киевском районном суде Одессы.

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