Одесские новости 16.02.2017 20:06
179017 Cropped
Нет комментариев

Одесской «взяткодательнице» предъявлено обвинение

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении гражданки, подозреваемой в предложении дать взятку работнику правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, расследование показало, что в ноябре 2016 года правоохранителями была задержана «на горячем» представитель предприятия во время предложения предоставить неправомерную выгоду старшему группы Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства в вопросах государственного таможенного дела (так называемая «Чёрная сотня»).

Цена вопроса, который хотела уладить предпринимательница, 1500 долларов США. Столько она предлагала за непроведение осмотра и беспрепятственное оформление трёх контейнеров с товарами из Китая.

Дело будет рассматриваться в Киевском районном суде Одессы.303(1)302

Comments

comments

Теги:, ,
Одесской «взяткодательнице» предъявлено обвинение 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

egoza2 Cropped
Одесские новости 15.02.2017 17:45

Одесская прокуратура: Пьяный муж ответит за убийство своей жены

Одесская местная прокуратура № 2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина,…

Читать дальше
2a2d69cc Cropped
Одесские новости 15.02.2017 15:40

Грабители-домушники, орудовавшие в Одесской области, предстанут перед судом

Прокуратура Одесской области направила в Березовский районный суд обвинительный акт в отношении трёх лиц, подозреваемых…

Читать дальше
Cropped image (45)
Одесские новости 15.02.2017 13:44

А судьи кто-2: за нетрезвого судью Одесского админсуда заступились коллеги

Члены Одесского окружного административного суда считают недостоверной распространенную СМИ информацию о том, что председателя этого…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>