Одесские новости 16.02.2017 11:08
Port Cropped
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Одесский морпорт мешает развитию города как рекреационного центра

Одесские эксперты считают, что без выноса части мощностей порта, город сложно будет развивать как рекреационный центр Юга Украины.

Такое мнение эксперты выразили в ходе собрания городского клуба «Одесса: Стратегия-2050», сообщает Украинская Служба Информации.

Известные архитекторы и общественники обсудили стратегии развития Одесского порта в ближайшие десятилетия. В частности, архитектор Владимир Халин раскритиковал нынешнюю стратегию развития, направленную на увеличение количества зерновых терминалов.

«50-метровые амбары закрывают вид на море, что является вопиющим вариантом их размещения в районе парка Шевченко. Судя по заявленным планам, к 2020 году их вместимость вырастет с нынешних 66 до 120-150 млн т, правда, есть серьезные основания считать, что такие мощности вряд ли когда-либо будут востребованы», – отметил он и подчеркнул, что емкость зерновых терминалов в портах Украины уже сравнялась с объемом урожая, включая как экспорт, так и внутреннее потребление.

В то же время, по мнению Халина, есть очень удачный проект по выносу мощностей порта на Хаджибейский лиман. Он предусматривает прокладывание канала для соединения моря с лиманом, а также дноуглубление, которое обойдется в 10 раз дешевле.

Однако общественник Юрий Мельник подчеркнул, что Одесса пока не готова к выносу порта за пределы города. «Все предприятия, так или иначе связанные с морехозяйственным комплексом, обеспечивают в Одессе 30 тысяч рабочих мест и 1 миллиард гривен только в городской бюджет. По нашим расчетам, ревитализация порта займет не менее пятидесяти лет», – отметил он.

В свою очередь, заместитель руководителя Администрации морских портов Украины Вячеслав Вороной в своем докладе отметил, что особо «грязные» грузы итак вынесены за пределы Одессы, а перенос порта нанесет ущерб инвестиционному климату страны.

«В Одесский порт вложено более 500 миллионов долларов инвестиций, и мы не имеем права рисковать имиджем Украины как надежного инвестиционного партнера», – заявил Вороной.

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