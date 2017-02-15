Одесские новости 15.02.2017 16:10
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В пункте пропуска «Одесса-аэропорт» узбечка пыталась подкупить пограничника: не удалось

14 февраля во время пограничного контроля сотрудники пограничного ведомства отказались за взятку оформить выезд гражданке Узбекистана.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, в международном пункте пропуска «Одесса-аэропорт» гражданка Узбекистана пыталась воспользоваться фальшивыми отметками перед посадкой на рейс Одесса-Минск. Во время беседы она предлагала 500 гривен пограничнику Одесского отряда, чтобы тот без преград оформил ей выезд.thumb_news_20170215_090647_1487142407

На такое предложение нарушительница украинского законодательства от стража границы получила категорический отказ.

Женщину передали сотрудникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

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