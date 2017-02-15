В пункте пропуска «Одесса-аэропорт» узбечка пыталась подкупить пограничника: не удалось

14 февраля во время пограничного контроля сотрудники пограничного ведомства отказались за взятку оформить выезд гражданке Узбекистана.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, в международном пункте пропуска «Одесса-аэропорт» гражданка Узбекистана пыталась воспользоваться фальшивыми отметками перед посадкой на рейс Одесса-Минск. Во время беседы она предлагала 500 гривен пограничнику Одесского отряда, чтобы тот без преград оформил ей выезд.

На такое предложение нарушительница украинского законодательства от стража границы получила категорический отказ.

Женщину передали сотрудникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

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