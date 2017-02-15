В Одесском морпорту чествовали воинов-интернационалистов

В Одесском порту отметили День чествования участников боевых действий на территории других государств, приуроченный к годовщине вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1988 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, накануне памятной даты, 14 февраля, на площади перед главным офисом администрации порта состоялся митинг, участие в котором приняли работники ОФ ГП «АМПУ», ГП «Одесский порт», стивидорных компаний и портовики — участники боевых действий в различных локальных конфликтах, ветераны АТО.

Лейтмотивом всех выступивших на митинге был призыв помнить историю своей страны, чтобы не повторялись ее трагические страницы.

«Ветераны, возвращаясь к мирной жизни, зачастую сталкиваются с непониманием, а иногда и с жестокостью. Этого нет в Одесском порту. Участники боевых действий окружены заботой и вниманием руководителей порта, пользуются всемерной поддержкой профсоюза», — выразил благодарность от имени воинов-интернационалистов председатель общественной организации «Союз портовиков «Боевое братство» Сергей Плахтий.

Участники митинга возложили цветы к подножию мемориала погибшим портовикам.

В портовом клубе продолжилось чествование воинов-интернационалистов и участников АТО. Ряду ветеранов боевых действий вручили Почетные грамоты администрации Одесского морского порта и ГП «Одесский порт».

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