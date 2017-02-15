Мэр Одессы более 2-х часов общался с народом

14 февраля 2017 года в Приморской районной администрации состоялась встреча мэра Одессы Геннадия Труханова с жителями района.

Как отмечает официальный сайт города Одесса, в ходе встречи были затронуты вопросы социальной защиты населения, работы жилищно-коммунальных сервисов, развития города на 2017 год.

Мэр города обещал, что в этом году в Приморском районе будет продолжена работа по восстановлению исторического и архитектурного наследия, реставрации фасадов. В частности, на реставрацию зданий-памятников истории и архитектуры из городского бюджета выделено 30 млн. грн.

Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству Стамбульского и Греческого парков, парка имени Тараса Шевченко и парка Победы, укреплены подпорные стенки Приморского бульвара со стороны Воронцовского дворца, а также начаты работы по ремонту самого дворца и колоннады. В планах — продление Трассы здоровья до 16-й станции Большого Фонтана.

По словам городского головы, планируется дальнейшее развитие социальной и спортивной инфраструктур: ремонт и оснащение школ, детских садов, обустройство стадионов. Среди долгожданных проектов — завершение строительства школы по улице Маршала Говорова и капитальный ремонт улицы Пантелеймоновской.

«Помимо ежедневной текущей работы мы приступили к реализации крупных инфраструктурных проектов, которые прослужат не одному поколению одесситов: новые транспортные развязки, канализирование, водоотведение и многое другое», — отметил Геннадий Труханов.

Мэр города ответил на многочисленные вопросы одесситов.

Фото: Одесса

Comments

comments