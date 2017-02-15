Одесские новости 15.02.2017 20:59
Cropped image (90)
Нет комментариев

Мэр Одессы более 2-х часов общался с народом

14 февраля 2017 года в Приморской районной администрации состоялась встреча мэра Одессы Геннадия Труханова с жителями района.

Как отмечает официальный сайт города Одесса, в ходе встречи были затронуты вопросы социальной защиты населения, работы жилищно-коммунальных сервисов, развития города на 2017 год. 1K6A0637

Мэр города обещал, что в этом году в Приморском районе будет продолжена работа по восстановлению исторического и архитектурного наследия, реставрации фасадов. В частности, на реставрацию зданий-памятников истории и архитектуры из городского бюджета выделено 30 млн. грн. 1K6A0640

Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству Стамбульского и Греческого парков, парка имени Тараса Шевченко и парка Победы, укреплены подпорные стенки Приморского бульвара со стороны Воронцовского дворца, а также начаты работы по ремонту самого дворца и колоннады. В планах — продление Трассы здоровья до 16-й станции Большого Фонтана.

По словам городского головы, планируется дальнейшее развитие социальной и спортивной инфраструктур: ремонт и оснащение школ, детских садов, обустройство стадионов. Среди долгожданных проектов — завершение строительства школы по улице Маршала Говорова и капитальный ремонт улицы Пантелеймоновской. 1K6A0606

«Помимо ежедневной текущей работы мы приступили к реализации крупных инфраструктурных проектов, которые прослужат не одному поколению одесситов: новые транспортные развязки, канализирование, водоотведение и многое другое», — отметил Геннадий Труханов.1K6A0653

Мэр города ответил на многочисленные вопросы одесситов.1K6A06991K6A0700
Фото: Одесса

Comments

comments

Теги:, ,
Мэр Одессы более 2-х часов общался с народом 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

_73O6492 (1)
Главные новости 08.02.2017 09:04

Мощи целителя Пантелеимона отправлены с Одессы в Грецию, на святую гору Афон

7 февраля мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были отправлены специальным рейсом в Грецию. Об…

Читать дальше
679 Cropped
Одесские новости 07.02.2017 18:05

В Киевском районе Одессы открыли Центр предоставления админуслуг

7 февраля в помещении Киевской районной администрации Одесского городского совета состоялось открытие Киевского районного отдела…

Читать дальше
17383-mezhdunarodnaya-konferenciya-limud-s-uchastiem-znamenityh-akterov-i-pisatelej-projdet-v-odesse-big Cropped
Одесские новости 06.02.2017 19:01

Мэр Одессы встретился с представителями еврейского благотворительного общества

6 февраля 2017 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями организации «Благотворительный фонд «Лимуд…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>