«Дело 2 мая» в Одессе: пятерых обвиняемых оставили под стражей

Малиновский райсуд Одессы на заседании 13 февраля удовлетворил ходатайство стороны обвинения в отношении содержания под стражей пяти подсудимых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади).



Об этом сообщает Укринформ.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайств стороны защиты о замене меры пресечения: избрать в отношении подсудимых Долженкова, Корчинского, Романюка, Сакауова и Мефедова меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток — до 14 апреля 2017 года», — озвучил решение председательствующий на процессе судья Виктор Корой.

Кроме того, суд рассмотрел ходатайства адвокатов подсудимых об отводе представителя гособвинения Владимира Дудкевича и члена коллегии судей Алексея Старикова и отклонил их как необоснованные.

Отмечается, что в судебном зале было предприняты чрезвычайные меры для гарантирования безопасности участников судебного процесса. В частности, при входе в здание суда стояли полтора десятка бойцов Национальной гвардии. Сотрудники полиции проверяли сумки граждан при входе в суд и в самом помещении. Была изъята телескопическая палка и стартовый пистолет «Stalker».

Как сообщалось, во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек и более двухсот получили ранения. Первыми жертвами сепаратистских настроенных боевиков стали болельщики одесского «Черноморца», на которых было совершенно нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане РФ Сакаулов и Мефедов, находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.

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