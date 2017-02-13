На прошлой неделе в Одессе родились 218 малышей

На минувшей неделе в Одессе родились 218 малышей.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета.

Отмечается, что за прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 218 новорожденных, что на 8 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе новорожденных — три пары близнецов.

Численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 123.

Лидером по количеству принятых родов на минувшей неделе стал городской родильный дом №1, где увидели свет 55 малышей.

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