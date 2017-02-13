Марушевская: В Украине происходит симуляция реформ

Экс-начальник Одесской таможни Юлия Марушевская считает, что проводимые в Украине реформы, есть ничто другое как симуляция.

Об этом она сказала в интервью PolUkr, разместив его на своей странице в Facebook.

Юлия Марушевская, будучи одной из ключевых фигур в команде бывшего главы Одесской облгосадминистрации, в своём интервью польско-украинскому Интернет-изданию, раскрывает причины своего увольнения, резко критикует действия главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, объясняет, что и кто тормозит реформы украинской экономики.

«Мы запустили «горячую линию» на таможне, и теперь меня обвиняют, что я куда-то несвоевременно сообщила об этом, не имела права этого делать. Нашей целью было создать самые удобные условия для бизнеса, причём сделать это максимально в границах украинского законодательства. И мы этого достигли», — объясняет Юлия Марушевская.

Бывшая глава Одесской таможни рассказала, что за год на таможне было создано 640 новых компаний, которые открывали в Одесской области новые офисы, магазины.

«Бизнес увидел, считает Марушевская, что нет никаких вымогательств взяток на таможне, что через нас всё можно делать легально. У Насирова другие цели… Он говорит, что начнёт против меня уголовное производство. Это смешно, потому что, во-первых, у него нет таких полномочий, он не суд и не прокурор. Во-вторых, его обвинения притянуты за уши.»

В своём интервью Марушевская утверждает, что в одесских портах мощный коррупционный поток. Она же своими антикоррупционными делами добилась того, что «крупные средства, которые ранее распределялись по карманам чиновников, не раскрадывались», но когда удалось убрать команду Саакашвили, «всё вернулось на свои места».

Юлия Марушевская утверждает, что «Порошенко, несмотря на предвыборные обещания о новой Украине, не готов ни строить новую страну, ни жить по-новому, ни действовать по новым принципам. Он — лицо, порождённое предыдущей системой, лицо, мыслящее категориями старой, гнилой постсоветской системы координат».

После отставки Саакашвили, заявляет Марушевская, «начался общий и бодрый откат назад».

Для справки. Юлия Марушевська 1989 года рождения. Родом с Николаевской области. Закончила Киевский университет имени Т.Шевченко, была участником летней программы в Гарвардском университете, изучала процессы реформирования в Стенфордском университете. Сейчас — аспирантка Института филологии КНУ им. Т.Шевченко.

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