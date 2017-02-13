Одесские новости 13.02.2017 20:03
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Известному одесскому исполнителю Николаю Свидюку — 65 лет

12 февраля 2017 года в рамках Международного фестиваля «Шлягер года» звезды украинской эстрады собрались в Одесской областной филармонии, чтобы поздравить Народного артиста Украины Николая Свидюка с 65-летием.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного совета.

Отмечается, что в праздничном концерте «Для тебя, любимая» выступили известные певцы и исполнители Иво Бобул, Александр Злотник, Алла Кудлай, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Надежда Шестак, Виктор Павлик, Любовь и Виктор Анисимовы, Петр Черный, Наталья Пискарева, Олег Шак, Софья Злотник, а также группа «Фристайл». DSC_5879-670x4481K6A03151K6A0291DSC_6019-523x460

От имени председателя областного совета Анатолия Урбанского выдающемуся исполнителю был вручён ценный подарок.HAK_8562-378x460

Знаменитого одессита поздравил с юбилеем мэр Одессы Геннадий Труханов. За многолетний труд, весомые трудовые и творческие достижения, высокий профессионализм Николаю Свидюку был вручен Почетный знак Одесского городского головы «За заслуги перед городом».1K6A00461K6A0112

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