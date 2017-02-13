Боксёр Усик ушёл от американского тренера к одесскому Ломаченко

Украинский боксер Александр Усик расторг контракт со своим американским тренером Джеймсом Али Баширом и хочет тренироваться у Анатолия Ломаченко.

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

«Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом, с которым он работал с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира», — указывается в публикации.

“Башир — хороший человек и хороший тренер, у него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться как и общались”, — говорится в официальном заявлении Александра Усика.

Как отмечается, причиной такого решения Усика стало желание в дальнейшем тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, отца известного боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко.



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