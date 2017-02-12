Мировые новостиОдесские новости 12.02.2017 18:05
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Названы средние зарплаты в Евросоюзе

Eurostat опубликовал последние данные о размерах минимальных зарплат в месяц в 22 странах Евросоюза, установленная в 22 странах за місяць у країнах Євросоюзу.

Как сообщает Корреспондент, состоянием на 1 января 2017 года минимальная зарплата за 10 лет стала меньше только в Греции.

Отмечается, что больше всех получают в Люксембурге (1999 евро), а меньше всех — в Румынии (225 евро).

Высокой также является минималка в Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Полтысячи евро не превышает минимальная ежемесячная зарплата в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В Латвии и Литве она составляет 380 евро. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии.

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в 9 раз превышает самую меньшую, а если исключить отличия в уровне цен в разных странах, это соотношение составит 1:3.

В сравнении с 2008 годом больше всего минималка выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии — 65%, в Литве — 64%.

Отмечается также, что в Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

Напомним, Верховный Совет Украины также внедрил европейские подходы к определению размера минимальной заработной платы.

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