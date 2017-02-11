Одесские новости 11.02.2017 12:06
2017021002 Cropped
Нет комментариев

В Одесском порту «обезвреживали» злоумышленников

На территории пассажирского комплекса Одесского морского порта прошло оперативно-тактическое занятие подразделения отдела пограничной службы «Одесса».

Как проинформировала 10 февраля пресс-служба администрации Одесского морского порта, целью занятия была отработка вопросов локализации конфликтной ситуации на судне во взаимодействии с полицией и службами порта.

Отмечается, что в качестве учебного объекта был использован т/х JIGAVA, ошвартованный у 16 причала.

Действия группы реагирования были четкими и стремительными. Считанные минуты понадобились пограничникам, чтобы преодолеть открытое пространство перед судном, подняться по трапу на борт и обезвредить «злоумышленников».20170210012017021003

Comments

comments

Теги:, ,
В Одесском порту «обезвреживали» злоумышленников 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

8097685 Cropped
Одесские новости 09.02.2017 10:56

Капитанам морских портов предстоит аттестация

Министерство инфраструктуры Украины начинает работу по аттестации в апреле 2017 года капитанов морских портов. Об…

Читать дальше
news_20170208_172541_1486567541 Cropped
Одесские новости 08.02.2017 19:54

Одесские пограничники спасли от сексуального рабства двух девушек

Межрайонным оперативно-розыскным отделом «Одесса», Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с Управлением борьбы с преступлениями,…

Читать дальше
2017020601 Cropped
Одесские новости 06.02.2017 20:12

Порт «Южный» — лучший порт в Украине по перевалке зерна

Пятёрку лучших отечественных портов, переваливших в январе 2017 года наибольшие объёмы зерна , возглавил порт…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>