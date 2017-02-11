В Одесском порту «обезвреживали» злоумышленников

На территории пассажирского комплекса Одесского морского порта прошло оперативно-тактическое занятие подразделения отдела пограничной службы «Одесса».

Как проинформировала 10 февраля пресс-служба администрации Одесского морского порта, целью занятия была отработка вопросов локализации конфликтной ситуации на судне во взаимодействии с полицией и службами порта.

Отмечается, что в качестве учебного объекта был использован т/х JIGAVA, ошвартованный у 16 причала.

Действия группы реагирования были четкими и стремительными. Считанные минуты понадобились пограничникам, чтобы преодолеть открытое пространство перед судном, подняться по трапу на борт и обезвредить «злоумышленников».

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