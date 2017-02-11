Одесские новости 11.02.2017 10:31
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Пятеро грабителей-иностранцев пойманы одесскими полицейскими

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и бойцы спецподразделения «КОРД» во взаимодействии с представителями Госпогранслужбы Украины задержали пятерых грабителей.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка полиции.

«Правоохранители задержали нападавших непосредственно при совершении преступления — ими оказались иностранцы в возрасте 26-36 лет. При осмотре автомобиля Mazda, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили 3 радиостанции, мешки для перевозки крупных сумм денег, где находились 2 миллиона 394 тысячи гривен, 2 тысячи 480 долларов, 635 евро, ноутбуки и золотые ювелирные изделия», — отметили в полиции.1486777444-90071486777445-2250

По данному факту начато уголовное производство по ч.ч. 3, 5 ст. 185 (кража, содеянная в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам, грабившим офисы, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Всем правонарушителям суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 5 миллионов гривен.

Проверяется их причастность к совершению разбойных нападений также и на банки.

Фото и видео: ГУ НПУ в Одесской области

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