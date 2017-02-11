Одесситам представили «Осенний этюд» Натальи Лозы

10 февраля 2017 года в Одессе, во Всемирном клубе одесситов, открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд».

Об этом сообщается на сайте Всемирного клуба одесситов.

Отмечается, что Наталья Лоза, дочь знаменитого одесского художника Адольфа Лозы, представила на суд зрителей новую коллекцию картин, написанных в 2016 году.

На открытии выставки творческих работ с приветственным словом выступили Вице-президент Клуба Евгений Голубовский и его директор Елена Павлова.

Выступающие отметили любовь художницы к традициям Южно-русской школы живописи, созданной во второй половине XIX в. Кириаком Костанди, прославившей Одессу. В привычных мотивах художница умеет найти свой неповторимый ракурс и поворот сюжета.

Выставка продлится до конца февраля.

Для справки. Наталья Лоза родилась в Харькове. В 1984 году окончила Одесское театрально-художественное училище и с 1988 года активно выставляет свои работы в Украине и за рубежом. В 1992 окончила одесский худграф Южноукраинского педуниверситета по специальности «живопись», а с 1995 — член Союза художников Украины.

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