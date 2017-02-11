Одесса готовится ко Дню влюблённых

14 февраля 2017 года, в День святого Валентина, в Одессе пройдёт ряд романтических увлекательных мероприятий.

Как сообщает Одесса News, в центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоится второй открытый фестиваль любви, в программе которого любовный квест по парку, конкурсы, признания в любви, бракосочетания, песни, танцы, а в заключение праздника — фаер-шоу.

Участвуя в любовном квесте, пара-победитель получит в награду романтический уикенд.

А за лучшее и самое романтичное предложение любимому человеку, отправленное по любовной почте, предусмотрен специальный приз.

На Тёщином мосту в этот же день вечером готовится массовый запуск небесных фонариков. Первым 50 участникам фонарики раздадут бесплатно.

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