Первые лица Одесской области совершили совместную поездку в Кодымский район

10 февраля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов и председатель облсовета Анатолий Урбанский побывали в рабочей поездке по Кодымскому району.



Как сообщает пресс-служба Одессской ОГА, в г.Кодыма первые лица области осмотрели состояние дороги Т – 16-11 «Контрольно-пропускной пункт «Алексеевка» — Кодыма – Балта».

Отмечается, что участок трассы между сёл Будеи Кодымского района и Мироны Балтского, длиной около 70 километров более 20 лет не ремонтировался, проезд по ней практически невозможен. Ремонт этого участка требует больших капиталовложений.

По результатам осмотра дороги Максим Степанов заявил, что на ремонт минимум 22-х её километров срочно будут выделены средства в сумме 40-60 миллионов гривен после предоставления местной властью проекта реконструкции.

Руководители области также осмотрели требующий капитального ремонта пятиэтажный крупнопанельный жилой дом, построенный в 1991 году. В доме, где проживает около 200 человек, уже 8 лет протекает крыша.

Губернатор области отметил, что на ближайшей сессии облсовета будет вынесен вопрос о выделении 2 млн 100 тыс гривен на ремонт дома в рамках Региональной программы энергоэффективности Одесской области на 2016-2018 годы. Работы будут начаты при улучшении погодных условий.

Первые лица области посетили также Кодымский центр предоставления административных услуг и провели личный приём граждан, после чего направились в Балтский район.

Фото пресс-служб ОГА и облсовета

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