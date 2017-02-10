Одесские новости 10.02.2017 18:45
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Первые лица Одесской области совершили совместную поездку в Кодымский район

10 февраля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов и председатель облсовета Анатолий Урбанский побывали в рабочей поездке по Кодымскому району.

Как сообщает пресс-служба Одессской ОГА, в г.Кодыма первые лица области осмотрели состояние дороги Т – 16-11 «Контрольно-пропускной пункт «Алексеевка» — Кодыма – Балта».

Отмечается, что участок трассы между сёл Будеи Кодымского района и Мироны Балтского, длиной около 70 километров более 20 лет не ремонтировался, проезд по ней практически невозможен. Ремонт этого участка требует больших капиталовложений.img_1709

По результатам осмотра дороги Максим Степанов заявил, что на ремонт минимум 22-х её километров срочно будут выделены средства в сумме 40-60 миллионов гривен после предоставления местной властью проекта реконструкции. 501cab37-90d4-49a3-9ff7-308f5f4764ce-613x460

Руководители области также осмотрели требующий капитального ремонта пятиэтажный крупнопанельный жилой дом, построенный в 1991 году. В доме, где проживает около 200 человек, уже 8 лет протекает крыша.img_1733

Губернатор области отметил, что на ближайшей сессии облсовета будет вынесен вопрос о выделении 2 млн 100 тыс гривен на ремонт дома в рамках Региональной программы энергоэффективности Одесской области на 2016-2018 годы. Работы будут начаты при улучшении погодных условий.img_17354d692bb1-66c4-4216-9f4d-339fbd1c9a40-613x460

Первые лица области посетили также Кодымский центр предоставления административных услуг и провели личный приём граждан, после чего направились в Балтский район.

Фото пресс-служб ОГА и облсовета

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