В Одесской области пожар, погибла женщина

8 февраля в посёлке Николаевка Николаевского района, на улице Комсомольской загорелся жилой дом.

Как сообщает пресс-центр главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области, когда пожарные спецподразделения погасили пожар, было обнаружено тело погибшей женщины.

Кроме жизни погибшей, пожар унёс с собой кровать, постельное бельё и всё, что было на общей площади пожара в 2 кв. метра.

Личные данные погибшей и причина смерти устанавливаются, а вот причиной возгорания специалисты считают курение погибшей в кровати.

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