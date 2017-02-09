Одесские новости 09.02.2017 20:09
na_elektrobusakh_proezd_besplatnyy Cropped
Нет комментариев

В Одессе будут электробусы

В 2017 году на маршруты Одессы выйдут 11 новых трамваев и первый экспериментальный электробус.

Как сообщает официальный сайт города Одесса, 8 февраля 2017 года в ходе сессии Одесского городского совета приняты изменения в Городскую целевую программу развития электротранспорта Одессы на 2016-2018 гг., которым предусматривается внедрить в 2017 году новый вид транспорта — электробусы.

«Главным их преимуществом является отсутствие необходимости строительства дорогостоящих тяговых подстанций и контактно-кабельной сети. Электробусы позволят нам охватить те районы, где нет троллейбусной сети и, таким образом, расширить маршруты муниципального транспорта в городе. Для начала планируется приобрести один электробус», — прокомментировал Геннадий Труханов.

По завершению периода апробации и учета всех замечаний будет решаться вопрос о возможности приобретения большей партии электробусов.

Также в 2017 году будут приобретены 10 новых кузовов для проведения модернизации трамваев силами КП «Одесгорэлектротранс». С учетом выпущенного на маршрут в конце января нового модернизированного трамвая в 2017 году трамвайный парк пополнится 11-ю модернизированными трамваями с частично низким уровнем пола.

Comments

comments

Теги:,
В Одессе будут электробусы 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

news_20170202_114254_1486028574 Cropped
Одесские новости 03.02.2017 15:12

Грузовой состав из Молдовы на территории Одесчины «потерял» 2,5 тонны угля

Пограничный наряд отдела «Рени» Измаильского отряда вблизи железнодорожного полотна у села Лиманское Ренийского района, недалеко…

Читать дальше
985889 Cropped
Одесские новости 01.02.2017 10:55

Со 2 по 6 февраля в Одессе в районе Соборной площади меняется движение транспорта

Со 2 по 6 февраля в связи с проведением мероприятий, связанных с пребыванием в Одессе…

Читать дальше
1020429334 Cropped
Одесские новости 27.01.2017 17:20

Жители Одесской области недовольны транспортной развязкой с городом

Жители сел Кремидовка и Переможное Лиманского (Коминтерновского) района Одесской области обратились к губернатору с просьбой…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>