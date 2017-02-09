В Одессе будут электробусы

В 2017 году на маршруты Одессы выйдут 11 новых трамваев и первый экспериментальный электробус.

Как сообщает официальный сайт города Одесса, 8 февраля 2017 года в ходе сессии Одесского городского совета приняты изменения в Городскую целевую программу развития электротранспорта Одессы на 2016-2018 гг., которым предусматривается внедрить в 2017 году новый вид транспорта — электробусы.

«Главным их преимуществом является отсутствие необходимости строительства дорогостоящих тяговых подстанций и контактно-кабельной сети. Электробусы позволят нам охватить те районы, где нет троллейбусной сети и, таким образом, расширить маршруты муниципального транспорта в городе. Для начала планируется приобрести один электробус», — прокомментировал Геннадий Труханов.

По завершению периода апробации и учета всех замечаний будет решаться вопрос о возможности приобретения большей партии электробусов.

Также в 2017 году будут приобретены 10 новых кузовов для проведения модернизации трамваев силами КП «Одесгорэлектротранс». С учетом выпущенного на маршрут в конце января нового модернизированного трамвая в 2017 году трамвайный парк пополнится 11-ю модернизированными трамваями с частично низким уровнем пола.

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