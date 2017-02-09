Одесские новости 09.02.2017 12:42
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В Одессе арестовали негодяев, ограбивших квартиру участника АТО

В Одессе арестованы граждане, подозреваемые в ограблении квартиры участника АТО.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба прокуратуры Одесской области, благодаря оперативно-розыскным действиям правоохранителями задержаны двое мужчин, ограбивших квартиру на улице Палубной в Одессе.

Детализируя происшедшее, пресс-служба отмечает, что двое задержанных, угрожая пистолетом двум малолетним парням, вымогали у них деньги, а потом заставили отвести их в квартиру к одному из потерпевших. В его квартире забрали 500 долларов, игральную консоль PS-4 и даже награды хозяина квартиры, полученные за участие в АТО. После этого злоумышленники скрылись.

Выйдя на преступников, розыскники во время обыска по их месту жительства обнаружили 2 пистолета, выкраденные деньги и другие вещи. Всё это было возвращено потерпевшим, а преступники по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2 (Малиновский район) арестованы.

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