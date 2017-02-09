Марушевская сама себе сделала подарок на 8 Марта

Бывшая руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская давала объяснения в Национальном агентстве противодействия коррупции по поводу получения в 2016 году премии в размере 500 гривен, приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта.

Об этом экс-чиновница сообщила на своем Facebook 8 февраля.

По словам Марушевской, давать объяснения её вызвали по ходатайству первого заместителя руководителя СБУ Павла Демчины.

«Господин Павел, тщательно бдя за угрозами государственным интересам в Одесской области, разоблачил коррупцию на таможне. По бюрократической традиции, отдел персонала подготовил к моей подписи приказ к 8 марта, который предусматривал премирование всех женщин таможне на 500 грн. по случаю праздника. Я имела слабость не отказать», — рассказала она.

«Из-за халатности кадровиков, мое имя попало в список на полтысячи человек. Приказ прошел проверку юридического департамента и департамента внутренней безопасности. Теперь СБУ совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции обвиняет меня в административном нарушении из-за конфликта интересов при премировании самой себя на 500 гривен», — добавила Марушевская.

Павел Демчина считает, что Марушевскую должен премировать высший орган над таможней — руководство ГФС Украины.

«Браво!, — аплодирует Юлия действиям первого зама СБУ. — Меня на таможне уже несколько месяцев нет, а проверки до сих пор продолжаются».

Для справки. Юлия Марушевская объявила об отставке с должности в ноябре 2016 года. Свое увольнение она объяснила сопротивлением руководства страны всем попыткам реформирования таможни.

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