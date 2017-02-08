В Одессе выступит юморист Валерий Жидков

18 февраля в Одесской филармонии выступит со своей сольной программой один из самых талантливых представителей авторского цеха студии «Квартал 95» Валерий Жидков



Ведущий и автор ежедневной юмористической программы «Чисто news» на канале 1+1, а также соведущий юмористического шоу «Вечерний Киев» будет радовать одесситов своей новой сольной программой «Обо всем…». Говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Валерий Жидков уверен, что и в каждой правде есть доля шутки, и постарается доказать, что с юмором и иронией можно относиться абсолютно ко всему.

Начало выступления в 20:00.

Стоимость билетов от 260 до 780 гривен.

Приобрести билеты можно здесь.

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