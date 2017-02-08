Главные новостиУкраинские новости 08.02.2017 11:36
givi701 Cropped
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В ДНР убит командир батальона «Сомали» «Гиви»

Сегодня в 6:12 утра был убит командир полевого батальона «Сомали», Герой ДНР, полковник Михаил Толстых, более известен под позывным «Гиви».

Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

По данным ведомства, «Гиви» был убит в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета „Шмель”.

В данный момент в Республике объявлен план-перехват.

Отмечается, что гибель командира была выгодна ВСУ.

Справка. Михаил Толстых (позывной «Гиви») родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с самого начала конфликта. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября — за донецкий аэропорт.
Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил Республики. На Толстых неоднократно совершались покушения, был несколько раз ранен в боях.

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