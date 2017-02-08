Мощи целителя Пантелеимона отправлены с Одессы в Грецию, на святую гору Афон

7 февраля мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были отправлены специальным рейсом в Грецию.

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии.

Отмечается, что в Междунаодном эропорту Одесса святыню православного мира провожали Одесский городской голова Геннадий Труханов, известный греческий меценат П.Бумбарас.

В завершение своего пребывания в Одессе греческие монахи сердечно поблагодарили всех, кто помог в организации этого события в духовной жизни города.

Как подчеркнули насельники святогорской обители, «увидев десятки тысяч верующих, прибывших поклониться святыне в собор, они и по возвращению на Афон будут еще с большим усердием молиться о боголюбивом украинском народе, о мире на многострадальной украинской земле, о завершении войны».

Перед отправкой на Афон святые мощи были доставлены в в 411-й Центральный военный Одесский клинический госпиталь при департаменте здравоохранения Министерства обороны Украины, где находятся на лечении раненые в зоне АТО воины.

Фото и видео: Одесская епархия

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