В Киевском районе Одессы открыли Центр предоставления админуслуг

7 февраля в помещении Киевской районной администрации Одесского городского совета состоялось открытие Киевского районного отдела Центра предоставления административных услуг Одесского горсовета.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, в торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Одесской ОГА Максим Степанов, мэр города Геннадий Труханов.

Отмечается, что первые лица области и города перерезали символическую ленту перед входом в новый Центр площадью около 200 кв. м.

Центр предоставления админуслуг находится на первом этаже здания. Здесь созданы максимально комфортные условия для прозрачной, открытой работы сотрудников, принимающих посетителей.

Сообщается, что помещение оборудовано рабочими местами на рецепции для консультирования и записи на прием, выдачи результатов оказанных услуг, для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, для регистрации места жительства. Установлен платежный терминал для оплаты административных услуг и проведения других платежей. Зона ожидания оборудована мягкими и удобными диванами и журнальными столиками, а также детским уголком. В зоне информирования размещены стилизованные стенды и печатная продукция с информацией. Обустроено помещение для удобства матери и ребенка (пеленальный столик, умывальник, диван, журнальный столик). Комната для отдыха персонала оснащена бытовой техникой, необходимой мебелью.

«Это отличный пример изменений в работе с гражданами. Чтобы люди не стояли в очередях, не бегали, а получали услуги в одном месте. В Одесской области пока 35 таких центров. В этом году запланировано еще 2, но я намерен это число увеличить», — отметил одесский губернатор.

Фото: ОГА

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