Главные новостиОдесские новости 07.02.2017 13:24
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Украина выразила протест МИД России в связи с обстрелом Ан-26 в районе Одесского газового месторождения

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест внешнеполитическому ведомству России в связи с обстрелом 1 февраля транспортного самолета Военно-Морских Сил ВСУ Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения.

Об этом отмечается в комментарии МИД.

«В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ – обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что российской стороне высказано категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе вооруженные провокации в морской экономической зоне нашего государства, “которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных».

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