Одесская каратистка завоевала серебряную медаль на турнире во Франции

Одесская спортсменка Ирина Зарецкая завоевала второе место на турнире серии Premier League Karate 1 — Paris Open



Как сообщает официальный сайт города Одесса, «на пути к финалу в своей возрастной категории Ирина сумела одолеть сильнейших спортсменок, в том числе тех, которых ранее не побеждала. Однако на последних секундах финальной борьбы судьи не засчитали Ирине два очка за удар ногой. В итоге одесская спортсменка получила серебряную медаль турнира серии Premier League Karate 1 — Paris Open».

Сама спортсменка и ее тренер Денис Морозов удовлетворены выступлениями во Франции и собираются продолжить участие в оставшихся турнирах Премьер-лиги.

Турнир серии Premier League Karate 1 — Paris Open проводился с целью популяризации и развития каратэ, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов в этом виде спорта.

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