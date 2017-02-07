Номер не прошёл: бывший руководитель Одесского госцирка подозревается в злоупотреблении служебным положением

Одесская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководителю государственного предприятия «Одесский государственный цирк».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что чиновник от цирка, составив договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на ул. Княжеской. Эти помещения общей площадью более 2 тыс кв. м предприятие сдавало в аренду другим организациям и физлицам, длительное время получая от этого прибыль.

При этом подчёркивается, что руководитель цирка не имел полномочий на передачу госимущества, находящегося в его использовании, без разрешения Минкульта и Фонда госимущества Украины.

Бюджету такая схема аренды нанесла убытки в размере 2, 7 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Прес-служба прокуратури Одеської області

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