Одесситов приглашают на балет «Ромео и Джульетта» в День всех влюбленных

Ко дню всех влюбленных солисты Государственного академического Большого Театра представят историю вечной любви в балете Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».



Действие происходит в Вероне, где живут две семьи – Монтекки и Капулетти, которые издавна враждуют между собой. На балу во дворце Капулетти Ромео встречает Джульетту и узнает, что Джульетта — дочь его заклятого врага. Но любовь оказывается сильнее давней вражды. Ночью Ромео пробрался в сад Капулетти и объяснился с Джульеттой. Наутро влюбленных тайно обвенчал патер Лоренцо.

От руки Тибальда – кузена Джульетты — гибнет друг Ромео Меркуцио. В поединке Ромео убивает Тибальда, отомстив за смерть Меркуцио. Теперь он должен навсегда покинуть Верону и жить в изгнании.

Отец, не зная о тайном браке Ромео и Джульетты, принуждает дочь выйти замуж за графа Париса. В отчаянии Джульетта обращается к патеру Лоренцо. Он дает Джульетте напиток, который заставит ее забыться глубоким сном. Родственники решат, что она умерла, и отнесут ее в фамильный склеп. После этого священник освободит Джульетту и отведет ее к Ромео.

Но Ромео, услышав о смерти Джульетты, не возвращается в Верону. Он приходит в склеп и выпивает яд, чтобы умереть рядом с любимой. Проснувшись, Джульетта видит мертвого Ромео. В отчаянии Джульетта убивает себя.

Смерть влюбленных кладет конец многолетней вражде семей Монтекки и Капулетти.

Балет пройдет в Одесском Национальном Академическом театре оперы и балета. Начало в 19:00.

Стоимость билетов — 100 — 1350 гривен. Приобрести билеты можно здесь.

Comments

comments