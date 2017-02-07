Одесские новости 07.02.2017 19:00
Электроснабжение2
Нет комментариев

Кто в Одессе 8 февраля останется без света

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 8 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Среднефонтанская, 29-51, 26-30 а;
пер. Среднефонтанский, 16/18, 12;
пер. Садовый, 7-5, 6-10;
ул. Новикова 12 а, б.
09:00-17:00

Северный РЭС

ул. Кап. Кузнецова, 108,
К/т «Звездный».
09:00-17:00

Усатово:
ул. Тепличная,
ул. Совхозная,
ул. Семиренко.
09:00-17:00

Comments

comments

Теги:
Кто в Одессе 8 февраля останется без света 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>