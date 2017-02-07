Кто в Одессе 8 февраля останется без света

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 8 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Среднефонтанская, 29-51, 26-30 а;

пер. Среднефонтанский, 16/18, 12;

пер. Садовый, 7-5, 6-10;

ул. Новикова 12 а, б.

09:00-17:00

Северный РЭС

ул. Кап. Кузнецова, 108,

К/т «Звездный».

09:00-17:00

Усатово:

ул. Тепличная,

ул. Совхозная,

ул. Семиренко.

09:00-17:00

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