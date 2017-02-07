Кто в Одессе 8 февраля останется без света

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 8 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Среднефонтанская, 29-51, 26-30 а;
пер. Среднефонтанский, 16/18, 12;
пер. Садовый, 7-5, 6-10;
ул. Новикова 12 а, б.
09:00-17:00
Северный РЭС
ул. Кап. Кузнецова, 108,
К/т «Звездный».
09:00-17:00
Усатово:
ул. Тепличная,
ул. Совхозная,
ул. Семиренко.
09:00-17:00