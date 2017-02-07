Дом у моря – 7 причин жить в КД GRAF

Клубный Дом GRAF предлагает тем, кто ценит комфорт и стиль, потрясающие видовые пентхаусы у моря.



Клубный Дом GRAF — новый дом премиум-класса с пентхаусами и панорамными видами, расположенный на живописном побережье в исторической части Одессы. КД Graf – Дом с Твёрдым характером, он создан для тех, кому не нужно уже ничего доказывать, кто ценит качество и комфорт, удобство и красоту.

Престижный район



Клубный Дом GRAF расположен в самом сердце Приморского района Одессы, на улице Вице-адмирала Азарова, неподалеку от Французского бульвара, в Отраде. Этот исторически престижный район у моря с незапамятных времен выбирали дворяне, промышленники, купцы, судовладельцы и прочие именитые состоявшиеся одесситы. Здесь немало исторических и архитектурных памятников, знаменитых мест и красивых видов, при этом отсюда одинаково удобно и быстро добираться как до деловой части города, так и до живописного побережья.

Эстетика старинной Одессы



Ваша коллекция оружия и картин отлично впишется в интерьер вашего пентхауса в Клубном Доме GRAF, ведь его стилистика архитектуры и дизайн интерьеров используют элементы старинных исторических домов города, в которых в свое время проживала элита Одессы. В дизайне сделан особый акцент на изысканности и благородстве – тонкая игра оттенков, гармония формы и цвета, природная красота натурального камня травертина, изящные панорамные окна с французскими деревянными ставнями, сдержанная роскошь эксклюзивных деталей интерьера, таких как кованое ажурное ограждение и фонтан во дворе.

Дом у моря



Клубный Дом GRAF находится в пешей доступности от моря (400 м), а из его окон открываются красивые панорамные виды на живописное побережье и Одессу. Кроме того, жить у моря – это дышать морским воздухом, это здоровье Ваше и Ваших детей. Клубный Дом находится в зеленой зоне, рядом с трассой здоровья и теннисным кортом, а в его строительстве использованы экологичные материалы, которые отвечают всем требованиям безопасности.

Эксклюзивная квартира под ваш вкус



Клубный Дом GRAF предлагает широкий ассортимент жилья, от квартир 42м² до пентхаусов с террасами. Все планировочные решения квартир в Клубном Доме GRAF выполнены по современным нормам эргономики и мировых стандартов, что обеспечит максимальный комфорт и уют для жильцов, также предусмотрена возможность свободной планировки – под ваш индивидуальный вкус.

Зона комфорта и релакса



Клубный Дом GRAF – это закрытая охраняемая территория, где Вы и Ваша семья будет чувствовать себя в безопасности. Зеленый и тихий двор без машин организован для максимального релакса: ландшафтный дизайн территории радует глаз, фонтан и детскую площадку во дворе обрамляют газоны, удобные скамейки и цветочные клумбы. Также предусмотрена большая зона отдыха с местом для барбекю, а под домом обустроен двухуровневый паркинг для автомобилей. На первом этаже в Доме есть бассейн, хамам и финская сауна, а также просторный центральный холл-лобби – здесь Вас и Ваших гостей в любое время дня встречает приветливый консьерж, для посетителей устроена комфортная зона ожидания с небольшим кафе.

Современные технологии и инженерные решения



Несмотря на расположение в старой части города, здесь вас ждет чистая вода и теплая зима. КД GRAF— это 2 -секционный монолитно-каркасный дом с заполнением из красного кирпича с продуманной энергосберегающей системой и техническим оснащением от лучших мировых производителей. Дом утеплен экологически чистой минеральной ватой, использует энергосберегающие стеклопакеты и автономную систему отопления.

Инфраструктура



Жителям дома существенно облегчит жизнь развитая социальная инфраструктура: по соседству с Домом находятся детские сады и школы, супермаркеты, банк, кафе и рестораны, аптека. Автомобильные развязки в другие районы города удобны благодаря выездам к основным дорогам: Французский бульвар, пр-т Шевченко, пр-т Гагарина.

Условия покупки квартир в КД GRAF предусматривают индивидуальную систему скидок, рассрочку без увеличения цены и стоимость от 1350у.е. за м².

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